DHA'da yer alan habere göre DMÖ'de yayımlanan raporda, "2023 ile 2027 arasındaki yıllık ortalama küresel sıcaklığın en az bir yıl boyunca sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat üzerinde olma olasılığı yüzde 66'dır. Önümüzdeki beş yılın en az birinin ve bir bütün olarak beş yıllık dönemin, kaydedilen en sıcak dönem olma olasılığı yüzde 98'dir" denildi.