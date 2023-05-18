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DMÖ: Dünya, 1.5 santigrat eşiğini 2027´ye kadar aşabilir

Küresel ısınmayla ilgili Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kritik bir açıklama geldi. Buna göre sıcaklıkların önümüzdeki 5 yılda 1 buçuk santigrat eşiğini aşabileceği belirtildi. Kuruluş, endişe veren bu eşiğin aşılmasıyla ilgili oranın da yüzde 66 olduğunu duyurdu

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DHA
  • Artan sıcaklıklarla ilgili kritik eşik açıklaması! - Haberler

    Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), küresel sıcaklıkların önümüzdeki 5 yılda 1.5 santigrat eşiğini aşabileceğini duyurdu. Bilim insanları bu eşiğin aşılmasına yönelik oranın yüzde 66 olduğunu ifade ederek uyarıda bulundu.
  • Artan sıcaklıklarla ilgili kritik eşik açıklaması! - Haberler

    DHA'da yer alan habere göre DMÖ'de yayımlanan raporda, "2023 ile 2027 arasındaki yıllık ortalama küresel sıcaklığın en az bir yıl boyunca sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat üzerinde olma olasılığı yüzde 66'dır. Önümüzdeki beş yılın en az birinin ve bir bütün olarak beş yıllık dönemin, kaydedilen en sıcak dönem olma olasılığı yüzde 98'dir" denildi.
  • Artan sıcaklıklarla ilgili kritik eşik açıklaması! - Haberler

    "AŞACAĞIZ ANLAMINA GELMİYOR ANCAK ALARM VERİYOR"

    DMÖ Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, "Bu rapor, Paris Anlaşması'nda belirtilen 1,5 santigrat seviyesini kalıcı olarak aşacağımız anlamına gelmiyor. Ancak DMÖ, artan sıklıkta geçici olarak 1.5 santigrat seviyesini aşacağımıza dair alarm veriyor" ifadelerini kullandı.
  • Artan sıcaklıklarla ilgili kritik eşik açıklaması! - Haberler

    PARİS ANLAŞMASI

    Artan küresel sıcaklıklara ek olarak, insan kaynaklı sera gazları daha fazla okyanus ısınmasına ve asitleşmesine, buzul erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine ve daha fazla olumsuz hava koşullarına yol açıyor.

     

     
  • Artan sıcaklıklarla ilgili kritik eşik açıklaması! - Haberler

    Paris Anlaşması, tüm ülkelerin bu yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını 2 santigrat ile sınırlamak için küresel sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmasına rehberlik edecek uzun vadeli hedefler belirlerken, önlemek veya azaltmak için artışı 1.5 santigrat ile daha da sınırlama çabalarını sürdürmektedir.
  • Artan sıcaklıklarla ilgili kritik eşik açıklaması! - Haberler

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
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