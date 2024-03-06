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        Haberler Ekonomi Emlak ARTAŞ, 2024'te 6 projeyi teslim edecek - Emlak Haberleri

        ARTAŞ, 2024'te 6 projeyi teslim edecek

        Artaş Holding, Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Konutları Yenimahalle olmak üzere 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projesini 2024 yılı içerisinde teslim edeceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:35
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        ARTAŞ, 2024'te 6 projeyi teslim edecek
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        Artaş Holding, 2024 yılı içerisinde toplam 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projesini teslim edeceğini duyurdu.

        Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Konutları Yenimahalle projelerinin teslimleri bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

        Avrupa Konutları Saklıvadi’de yaşam ocak ayında başladı. Proje 23.800 m2 arsa üzerinde yer alıyor. Projede 1+1’den 3+1’e 227 konut bulunuyor.

        Artaş Holding, Avrupa Konutları markasıyla Kartal-Esentepe lokasyonunda hayata geçirdiği projesinin ve İstanbul’da ticarete yeni bakış açısı kazandıracak Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi’nin teslimlerini ise Mart 2024’te gerçekleştirecek. Kartal’da 39 bin 500 metrekare arsada inşa edilen Avrupa Konutları Esentepe’de 1+1’le 4+1 arasında değişen 865 konut, İstanbul Avcılar’da 60 bin metrekare alanda konumlandırılan Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi projesinde ise 301 bağımsız birim bulunuyor.

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        Avrupa Konutları Yenimahalle’de 1+1’den 4+1’e varan 754 konut sahipleriyle buluşacak. Proje, 49 bin metrekarelik arsa üzerinde konumlandırıldı.

        30 bin metrekarelik arsa üzerinde hayata geçirilen 413 konutluk Avrupa Konutları Ata projesinde ise 1+1’den 4+1’e kadar konut alternatifleri bulunuyor.

        13 bin metrekarelik arsa alanında konumlandırılan Avrupa Residence Yamanevler projesinde de 1+1’le 3+1 arasında değişen 343 daire bulunuyor. Bu 3 projede yaşam Eylül 2024’te başlayacak.

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        “BUGÜNE KADAR 40 BİNE YAKIN KONUTU SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK"

        Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, projelerle ilgili, “Yarım asra yaklaşan tecrübemiz ve sahip olduğumuz birikimle yeni projeler üreterek insanımıza sağlam ve dayanıklı yaşam alanları sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’nin konut markası haline gelen Avrupa Konutları projelerimizle bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadık. “Bir Harf, Binlerce Mutluluk” mottomuzla farklı lokasyonlarda Avrupa Konutları markalı projeler ürettik ve 40 bine yakın konutu sahiplerine teslim ettik. Bugün ise 6 projemizin teslimlerini bu yıl içerisinde gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz. Bize güvenen her bir insanımıza hem konforlu bir yaşam alanı sunuyor, hem de kazançlı bir yatırım imkanı tanıyoruz. Artaş Holding olarak bugüne kadar verdiğimiz sözlerin arkasında her zaman durduk ve projelerimizi zamanında teslim ettik. Bu yıl teslim edeceğimiz projelerimizde de söylediğimiz gibi “Sözümüzün Arkasında, Geleceğin Yanındayız” dedi.

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