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Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı depremler sürüyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin bilançocu ağırlaşıyor. Enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ederken ölü ve yaralı sayısı artırıyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hasara neden olan depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor. İşte, Kahramanmaraş depreminin ardından meydana gelen artçı depremler...

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  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi saat 04.17'de 7,7 ve 13:24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı artıyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır hasara neden olan depremin ardından artçı depremler sürüyor. Kaç artçı deprem olduğu ve artçı depremlerin ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte, Kahramanmaraş depreminin ardından meydana gelen artçı depremler...
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

    Türkiye depremle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen iki deprem sonrası enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor.
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Can kaybı 3 bin 549'a yükseldi, 22 bin 168 yaralı var
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    "VATANDAŞLARIMIZ HASTANEYE SEVK EDİLİYOR"

    AFAD'dan 10 ili sarsan depremle ilgili açıklama yapıldı. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bölgede olumsuz hava koşulları devam ediyor. Bölgede 10 gemi görevlendirildi. İskenderun Limanı'ndan vatandaşlarımız hastanelere sevk ediliyor. 54 hava unsuru görev yapıyor. Şu ana kadar 154 sorti yapıldı. Haberleşme ile ilgili bir takım enerji kesintileri olduğunu biliyoruz, müdahale ediliyor. Beslenmeyle ilgili 85 hizmet aracımız var. Kent ve ilçe merkezlerinde hizmet veriliyor. Psikososyal destek hizmeti de bakanlığımız tarafından yapılmaya başlandı" dedi.
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

    AFAD, saat 12.10 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 bin 103 kişinin yaralandığını açıkladı.
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?

    Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede 312 artçı deprem meydana geldi.
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    5 VE ÜZERİ ŞİDDETTE MEYDANA GELEN ARTÇI DEPREMLER

    7 ŞUBAT

    10:11 - Pütürge (Malatya) 5,3

    06:13 - Gölbaşı (Adıyaman) 5,3

    06:08 - Doğanşehir (Malatya) 5,0
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    6 ŞUBAT

    23:40 - Yeşilyurt (Malatya) 5,2

    23:37 - Pazarcık (Kahramanmaraş) 5,5

    21:03 - Göksun (Kahramanmaraş) 5,2

    19:43 -  Göksun (Kahramanmaraş) 5,1
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    18:33 - Yeşilyurt (Malatya) 5,3

    18:14 - Doğanşehir (Malatya) 5

    16:44 - Nurhak (Kahramanmaraş) 5,1

    16:39 - Doğanşehir (Malatya) 5,3

    16:17 - Göksun (Kahramanmaraş) 5,2

    15:13 - Nurhak (Kahramanmaraş) 5,1
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    15:02 - Göksun (Kahramanmaraş) 5,9

    13:51 - Yeşilyurt (Malatya). 5,7

    13:35 - Doğanşehir (Malatya) 5,6

    13:32 - Ekinözü (Kahramanmaraş) 5,5

    13:24 - Elbistan (Kahramanmaraş) 7,6
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    09:54 - Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 5

    05:23 - Nurdağı (Gaziantep) 5,3

    05:06 - Çelikhan (Adıyaman) 5,1

    05:03 - Doğanşehir (Malatya) 5,6

    05:01 - Pazarcık (Kahramanmaraş) 5,3
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    05:00 - Gölbaşı (Adıyaman) 5,3

    04:58 - İslahiye (Gaziantep) 5,3

    04:51 - İslahiye (Gaziantep) 5

    04:36 - İslahiye (Gaziantep) 6,5
  • ARTÇI DEPREM SON DURUM | Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu, büyüklükleri kaç ve ne zaman bitecek?

    04:28 - Nurdağı (Gaziantep) 6,6

    04:26 - Nurdağı (Gaziantep) 6,4

    04:17 - Pazarcık (Kahramanmaraş) 7,7

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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