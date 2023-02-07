"VATANDAŞLARIMIZ HASTANEYE SEVK EDİLİYOR"

AFAD'dan 10 ili sarsan depremle ilgili açıklama yapıldı. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bölgede olumsuz hava koşulları devam ediyor. Bölgede 10 gemi görevlendirildi. İskenderun Limanı'ndan vatandaşlarımız hastanelere sevk ediliyor. 54 hava unsuru görev yapıyor. Şu ana kadar 154 sorti yapıldı. Haberleşme ile ilgili bir takım enerji kesintileri olduğunu biliyoruz, müdahale ediliyor. Beslenmeyle ilgili 85 hizmet aracımız var. Kent ve ilçe merkezlerinde hizmet veriliyor. Psikososyal destek hizmeti de bakanlığımız tarafından yapılmaya başlandı" dedi.