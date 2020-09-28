Arter'de çevrimiçi çocuk atölyeleri



Arter’in farklı yaş gruplarından katılımcılara açık olan ve büyük ilgi gören çevrimiçi çocuk atölyeleri yeni sezonda devam ediyor.Yeni açılan Dinleyen Gözler İçin başlıklı sergisinden yola çıkan “Gölgelerin Gücü Adına!” başlıklı atölye çalışması, 3 Ekim Cumartesi günü 11:00’de gerçekleşecek. 6–9 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen ücretsiz atölyeye katılım kontenjanla sınırlı olduğundan ogrenme@arter.org.tr adresine yazarak kayıt yaptırmak gerekiyor.

Işığın ve gölgenin etkilerinin gündelik nesneler aracılığıyla keşfedileceği çalışmada, çocuklar kâğıt üzerinde gölge oluşturma deneyleri yapacak; çizimleriyle biçim, mesafe ve boşluk kavramlarını yorumlayacaklar. Çocuklar atölyede farklı boyutlarda iki adet bardak ve iki adet oyuncak, el feneri, boya kalemleri, resim kâğıdı, kurşunkalem kullanacaklar. Katılımcıların çalışma ortamının loş olması öneriliyor.

“Gölgelerin Gücü Adına!” atölyesi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.