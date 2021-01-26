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Arter'den çevrimiçi rehberli turlar

Arter’in çevrimiçi rehberli turları, Şubat ayı boyunca her Pazartesi 19:00–20:00 saatleri arasında katılımcılarını bekliyor.

Arter'den çevrimiçi rehberli turlar


Çevrimiçi rehberli turlarda Arter’in sergi rehberleri, farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini her hafta katılımcıların yorumuna açıyor. Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak düzenlenen turlara katılmak için turlar@arter.org.tr e-posta adresine kayıt yaptırmak yeterli.

KP Brehmer: B&uuml;y&uuml;k Resim (1 Şubat 2021)
KP Brehmer: Büyük Resim (1 Şubat 2021)

Arter’de, Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim, Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür ve Altan Gürman sergileri devam ediyor. Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter’in Öğrenme Programı kapsamında sunduğu etkinlikler ise sergileri ve yapıtları çevrimiçi ortamda katılımcıların yorumuna açıyor.

Alicja Kwade Bağımlılık (8 Şubat 2021)
Alicja Kwade Bağımlılık (8 Şubat 2021)

Arter’in çevrimiçi rehberli turları, katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Ekranlar aracılığıyla buluşulan bu turlarda, Arter’in sergi rehberleri farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini her hafta katılımcılarla paylaşıyor ve yoruma açıyor.

Altan G&uuml;rman (15 Şubat 2021)
Altan Gürman (15 Şubat 2021)

Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi rehberli turlar 1, 8, 15 ve 22 Şubat 2021 Pazartesi günleri 19:00–20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çevrimiçi turlara katılmak için etkinlik tarihinden önce turlar@arter.org.tr adresine yazarak kayıt yaptırmak gerekiyor.

G&ouml;kcisimleri &Uuml;zerine (22 Şubat 2021 )
Gökcisimleri Üzerine (22 Şubat 2021 )

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