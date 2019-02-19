Artık 'Yapı Kredi bomontiada'

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Yapı Kredi ve bomontiada, şehrin sosyal hayatına yepyeni bir soluk katacak güçlü bir iş birliğine imza attı. Performans odaları, atölye alanları, Leica ve Ara Güler Müzesi’nin yanı sıra, farklı gastronomik lezzetlere hitap eden mekanları ile öne çıkan bomontiada, önümüzdeki 3 yıl boyunca “Yapı Kredi bomontiada” ismiyle ziyaretçilerini ağırlayacak.
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, kendi alanlarında fark yaratan bu iki markanın yan yana gelmesinin, şehrin sosyal hayatına bambaşka bir soluk getireceğini belirtip, "Bu önemli sponsorluğa karar vermemizin öncelikli nedeni bomontiada’nın güçlü marka kimliğine olan inancımız, hedef kitlemize ve marka değerlerimizle örtüşen yapısı oldu" dedi.
Kültür sanatın, Yapı Kredi’nin taşıdığı önemli bir miras olduğunu söyleyen Ülgen şöyle devam etti: "Buradaki etkinliklerimizin ilk adımını büyük yazarımız Yaşar Kemal’in ölüm yıldönümü anısına Yapı Kredi bomontiada ALT’da sanatseverlerle buluşacak özel bir sergiyle atıyoruz. ‘Yaşar Kemal / Çukurova Fotoğrafları’ sergisi değerli fotoğrafçı Lütfi Özgünaydın’ın, Yaşar Kemal ile birlikte çıktığı Çukurova yolculuğundaki karelerden oluşuyor. Böylelikle, ilk defa büyük yazarımızın kendisi ve hayatının geçtiği Çukurova fotoğrafları bir sergiyle sanatseverlere aktarılıyor. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 15 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Önümüzdeki dönemde de atölye çalışmaları, söyleşiler ve konserlerle sanatseverlere dolu dolu bir program sunacağız.”
Bomonti Kültür ve Eğlence Merkezi Yönetimi ve Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ise 2015 yılında kurgulanan bomontiada'nın bugün İstanbul’un eğlence, sanat, ve gastronomi hayatını şekillendirdiğini belirtip şunları söyledi:
"Ülkemizin en kıymetli finans kurumlarından biri olan Yapı Kredi’nin kültür ve sanata olan bakışı ve katkısı ile Doğuş Grubu’nun bu konudaki yaklaşımının örtüştüğüne olan inancımız sonucunda üç yıl sürecek keyifli bir iş birliğine gidiyoruz. Gelecek üç yılda “Yapı Kredi bomontiada” olarak çok güzel bir sinerji yaratacağımıza yürekten inanıyorum.”
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