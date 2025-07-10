Artİstanbul Feshane'de sinema akşamları sürüyor

Haliç’in kıyısında, tarihle kültürün buluştuğu noktada konumlanan “Artİstanbul Feshane”, temmuz ayında her cumartesi günü farklı türlerden filmlerin gösterimlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında yaz boyunca her cumartesi günü çocuklar için muhteşem animasyonları, büyükler içinse zamansız klasiklerin ve kült filmlerin gösterimleri gerçekleşmeye devam ediyor. Her hafta bir türe odaklanan etkinlik kapsamında gerçekleşecek gösterimlerin ücretsiz biletleri ise “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden temin edilebilir.

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İŞTE PROGRAM

11 Temmuz Cuma Saat: 20.00

Korkuların Kıyısında Gece Sineması

YARATIK

Yönetmen: Ridley Scott

11 Temmuz Cuma - Saat: 22.30

Korkuların Kıyısında Gece Sineması

YARATIK 2: YARATIĞIN DÖNÜŞÜ

11 Temmuz Cuma - Saat: 01.10

Korkuların Kıyısında Gece Sineması

YARATIK 3

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12 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00

Çok Duydum, Hiç İzlemedim

LEON-SEVGİNİN GÜCÜ Yönetmen: Luc Besson 12 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00 Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler BIÇAK SIRTI Yönetmen: Ridley Scott 18 Temmuz Cuma - Saat: 20.00 Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler Gece Sineması DUNE: ÇÖL GEZEGENİ Yönetmen: Denis Villeneuve REKLAM 18 Temmuz Cuma - Saat: 23.00 Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler Gece Sineması DUNE: ÇÖL GEZEGENİ 2 Yönetmen: Denis Villeneuve 19 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00 Beyoğlu’nda İzledim FRANCES HA Yönetmen: Noah Baumbach 19 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00 Beyoğlu’nda İzledim ELM SOKAĞINDA KABUS Yönetmen: Samuel Bayer 20 Temmuz Pazar - Saat: 13.00 Çocuk Matinesi - 6+yaş SEVİMLİ CANAVARLAR Yönetmen: Peter Docter 20 Temmuz Pazar - Saat: 16.00 Çok Duydum, Hiç İzlemedim GÜNEŞ SONRASI Yönetmen: Charlotte Wells