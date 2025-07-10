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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Artİstanbul Feshane'de sinema akşamları sürüyor

        Artİstanbul Feshane'de sinema akşamları sürüyor

        "Forrest Gump"tan "Karlar Ülkesi"ne, "Örümcek Adam" üçlemesinden "Kazablanka"ya sinemada iz bırakan yapımları her cumartesi akşamı ücretsiz olarak "Artİstanbul Feshane"de İstanbullularla buluşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:50
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        Artİstanbul Feshane'de sinema akşamları sürüyor
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        Haliç’in kıyısında, tarihle kültürün buluştuğu noktada konumlanan “Artİstanbul Feshane”, temmuz ayında her cumartesi günü farklı türlerden filmlerin gösterimlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında yaz boyunca her cumartesi günü çocuklar için muhteşem animasyonları, büyükler içinse zamansız klasiklerin ve kült filmlerin gösterimleri gerçekleşmeye devam ediyor. Her hafta bir türe odaklanan etkinlik kapsamında gerçekleşecek gösterimlerin ücretsiz biletleri ise “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden temin edilebilir.

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        İŞTE PROGRAM

        11 Temmuz Cuma Saat: 20.00

        Korkuların Kıyısında Gece Sineması

        YARATIK

        Yönetmen: Ridley Scott

        11 Temmuz Cuma - Saat: 22.30

        Korkuların Kıyısında Gece Sineması

        YARATIK 2: YARATIĞIN DÖNÜŞÜ

        11 Temmuz Cuma - Saat: 01.10

        Korkuların Kıyısında Gece Sineması

        YARATIK 3

        #resim#1274782#

        12 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00

        Çok Duydum, Hiç İzlemedim

        LEON-SEVGİNİN GÜCÜ

        Yönetmen: Luc Besson

        12 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00

        Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler

        BIÇAK SIRTI

        Yönetmen: Ridley Scott

        18 Temmuz Cuma - Saat: 20.00

        Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler Gece Sineması

        DUNE: ÇÖL GEZEGENİ

        Yönetmen: Denis Villeneuve

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        18 Temmuz Cuma - Saat: 23.00

        Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler Gece Sineması

        DUNE: ÇÖL GEZEGENİ 2

        Yönetmen: Denis Villeneuve

        19 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00

        Beyoğlu’nda İzledim

        FRANCES HA

        Yönetmen: Noah Baumbach

        19 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00

        Beyoğlu’nda İzledim

        ELM SOKAĞINDA KABUS

        Yönetmen: Samuel Bayer

        20 Temmuz Pazar - Saat: 13.00

        Çocuk Matinesi - 6+yaş

        SEVİMLİ CANAVARLAR

        Yönetmen: Peter Docter

        20 Temmuz Pazar - Saat: 16.00

        Çok Duydum, Hiç İzlemedim

        GÜNEŞ SONRASI

        Yönetmen: Charlotte Wells

        25 Temmuz Cuma - Saat: 19.00

        Korkuların Kıyısında

        KÖTÜ RUH

        Yönetmen: Fede Alvarez

        26 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00

        Beyoğlu’nda İzledim

        ŞARKÜTERİ

        Yönetmen: Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet

        26 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00

        Bir Perde Uzağımızdaki Evrenler

        2001: BİR UZAY MACERASI

        Yönetmen: Stanley Kubrick

        27 Temmuz Pazar - Saat: 13.00

        Çocuk Matinesi - 6+yaş

        RİO

        Yönetmen: Carlos Saldanha

        27 Temmuz Pazar - Saat: 16.00

        Çok Duydum, Hiç İzlemedim

        DRIVE MY CAR

        Yönetmen: Ryūsuke Hamaguch

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        #Artİstanbul Feshane
        #İBB Kültür
        #sinema
        #Örümcek Adam
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