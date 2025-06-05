Artvin bayram namazı saati 2025: Artvin bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam dünyası için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı bu yıl, 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı için bekleyiş sürerken, bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Artvin bayram namazı saati, kent sakinleri tarafından mercek altına alındı. Peki, "Artvin bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte Diyanet ile Artvin Kurban Bayramı namazı saati...
Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, bayram namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Artvin ilinde ikamet edenler 6 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde kılınacak olan bayram namazı saatini mercek altına aldı. Peki, "Artvin bayram namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte Artvin bayram namazı vakti...
ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Artvin ilinde Kurban Bayramı namazı saatini 5.16 olarak açıkladı.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden
(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.