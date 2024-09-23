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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de 3 asırlık değirmen | Son dakika haberleri

        Artvin'de köylüler, 300 yıllık su değirmenini kullanıyor

        Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, köyde sürdürülen geleneksel tarım yöntemlerinin bir parçası olarak yaşatılmaya devam ediyor. Köyde yetiştirilen mısırlar, imece usulüyle seçildikten sonra sırayla aileler tarafından bu tarihi değirmende öğütülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:03
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        Artvin'de 3 asırlık değirmen
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        Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, köylüler tarafından kullanılmaya devam ediyor.

        Kentin "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Meydancık köyünde geleneksel yaşam devam ediyor. Mimarisi, kültürü ve doğasıyla dikkat çeken Maydancık köyü tescilli yöre motifli ahşap evleriyle sakin şehrin gözde köylerinden biri.

        Tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan köy halkı, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor. 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, köylüler tarafından kullanılmaya devam ediyor.

        Köyde yetiştirilen mısırlar, imece usulüyle seçildikten sonra sırayla aileler tarafından bu tarihi değirmende öğütülüyor.

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        Köy halkı, değirmenin anahtarını kapının yanına bırakıyor. İhtiyacı olanlar, diledikleri zaman gelip işlemlerini tamamlayıp, temiz bırakarak değirmeni kullanıyor.

        Görevlisi olmayan değirmen, bu düzenle köylülerin ortak kullanımı için hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Artvin'in doğal ve kültürel zenginliklerinden biri olan bu tarihi su değirmeni, köyde sürdürülen geleneksel tarım yöntemlerinin bir parçası olarak yaşatılmaya devam ediyor.

        Köyde yapılan değirmenlerin ustasının olmadığını köy halkının birlikte yaptığını ifade eden yöre halkından Onur Ekin, "Köyde her evde bir değirmen kullanan usta olur. Bizim evde babaannem kullanır. Ben de babaannemden öğrendiğim kadarıyla mısır öğütmeye çalışıyorum. Köy halkının bu zamana kadar aktardığı kültürü gelenekleri bizde nesilden nesille aktarmaya çalışıyoruz. Köy değirmeninin 300 yıllık olduğu söyleniyor. Köydeki ev halkı sırayla değirmendeki mısırını öğütüp kışlık yiyecekleri hazır edip hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #ARTVİN
        #Şavşat ilçesi
        #su değirmeni
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