Artvin'de 3 asırlık değirmen

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, köylüler tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Kentin "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Meydancık köyünde geleneksel yaşam devam ediyor. Mimarisi, kültürü ve doğasıyla dikkat çeken Maydancık köyü tescilli yöre motifli ahşap evleriyle sakin şehrin gözde köylerinden biri.

Tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan köy halkı, kışlık yiyeceklerini imece usulü hazırlıyor. 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi su değirmeni, köylüler tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Köyde yetiştirilen mısırlar, imece usulüyle seçildikten sonra sırayla aileler tarafından bu tarihi değirmende öğütülüyor. REKLAM Köy halkı, değirmenin anahtarını kapının yanına bırakıyor. İhtiyacı olanlar, diledikleri zaman gelip işlemlerini tamamlayıp, temiz bırakarak değirmeni kullanıyor. Görevlisi olmayan değirmen, bu düzenle köylülerin ortak kullanımı için hizmet vermeyi sürdürüyor. Artvin'in doğal ve kültürel zenginliklerinden biri olan bu tarihi su değirmeni, köyde sürdürülen geleneksel tarım yöntemlerinin bir parçası olarak yaşatılmaya devam ediyor.