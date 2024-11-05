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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de 7 köye kar engeli | Son dakika haberleri

        Artvin'de kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'de kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:10 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:10
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        Artvin'de 7 köye kar engeli
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        Artvin'de il genelinde sağanak, yüksek rakımlı kesimlerde ise kar etkili oluyor.

        Yoğun kar sebebiyle Borçka ilçesine bağlı Efeler, Maral, Düzenli, Camili, Kayalar ve Uğur köyleri ile Yusufeli'nin Balcılı köylerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Artvin Belediyesi ekipleri de aralıklı sağanağın etkili olduğu kent merkezinde, yağmur suyu kanallarında oluşabilecek tıkanmaları önlemek amacıyla çalışma başlattı.

        Öte yandan kar kalınlığı Kafkasör Yaylası'nda 5, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetreye ulaştı.

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        #Artvin Haberleri
        #kar yağışı
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