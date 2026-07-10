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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de bal taban alım fiyatları belli oldu

        Artvin'de bal taban alım fiyatları belli oldu

        Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Artvin'de 2026 yılı bal taban alım fiyatları belli oldu. Artvin Ticaret Borsası Başkanlığı koordinesinde oluşturulan Bal Fiyatlandırma Komisyonu kararına göre, çiçek balının kilogramı bin 900 lira, kestane balının kilogramı ise 3 bin 500 lira olarak belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Artvin'de bal fiyatları açıklandı

        Artvin Ticaret Borsası Başkanlığı koordinesinde oluşturulan Bal Fiyatlandırma Komisyonu, laboratuvar analizleri, üretim maliyetleri, kalite kriterleri, etiketleme çalışmaları ve coğrafi işaret altyapısını değerlendirerek yeni sezon taban fiyatlarını belirledi.

        Komisyonun kararına göre, kestane balının kilogramı 3 bin 500 lira, çiçek balı bin 900 lira, orman gülü (komar) balı 2 bin 600 lira, ıhlamur balı ise 2 bin lira olarak açıklandı. Karakovan yöntemiyle üretilen ballarda ise belirlenen taban fiyatlara yüzde 30 ilave fiyat uygulanacağı bildirildi.

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        Artvin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen komisyon toplantısına Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Şube Müdürü Onur Samet Merter, Artvin Ticaret İl Müdürü Abdullah Yıldırım, S.S. Taşlıca Köyü Kooperatifi Başkanı Hasan Yaşar, Macahel Arıcılık’tan Cesur Demiral ile borsa yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantıda konuşan Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, fiyatların belirlenmesinde üretim maliyetleri, kalite kriterleri ve üreticinin emeğinin esas alındığını belirterek, amaçlarının üreticiyi koruyan adil bir fiyat oluşturmak olduğunu söyledi.

        Artvin'de ilk kez düzenlenen Bal Çalıştayı'nda sektörün sorunlarının ele alındığını ifade eden Akyürek, en önemli sorunlardan birinin kayıt dışı satış olduğunu vurguladı. Bu yıl yaklaşık bin 200 ton bal üretimi beklendiğini ancak bunun çok küçük bir bölümünün kayıt altına alındığını belirten Akyürek, Artvin balının gerçek ekonomik değerine ulaşabilmesi için kayıtlı üretim ve satışın artırılması gerektiğini kaydetti.

        Arıcılara verilen desteklerin artırılmasının önemine de değinen Akyürek, belirlenen fiyatların üreticilere ve tüketicilere hayırlı olmasını temenni etti.

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