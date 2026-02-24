Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Artvin'de tedavisi tamamlanan sakallı akbaba, takip cihazı takılarak doğaya salındı

        Artvin'de tedavisi tamamlanan sakallı akbaba, takip cihazı takılarak doğaya salındı

        Artvin'de yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sakallı akbaba, tedavisinin ardından GPS takılarak doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takip cihazı takılarak doğaya salındı

        Çoruh Vadisi'ndeki Deriner Barajı yakınlarında yaklaşık bir ay önce bulunarak Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen, kanadında ve vücudunun değişik yerlerinde yaralar olan sakallı akbabanın tedavisi tamamlandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Sakallı akbaba özgürlüğe kanat çırptı" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Duyarlı bir vatandaşımız tarafından Deriner Barajı yakınlarında yaralı bulunan sakallı akbaba, tedavi altına alındı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ekiplerimizce GPS verici takılarak yeniden ait olduğu doğaya bırakıldı" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Meksika güvenlik güçlerinin, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçıların...
        #sakallı akbaba
        #ARTVİN
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!