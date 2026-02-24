Artvin'de tedavisi tamamlanan sakallı akbaba, takip cihazı takılarak doğaya salındı

23 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Meksika güvenlik güçlerinin, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "El Mencho"yu öldürmesinin ardından ülkenin birçok noktasında şiddet olayları patlak verdi* Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık* Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve idrar testinde uyuşturucuya rastlanılmadı* Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 23. hafta maçında düşme hattındaki Kasımpaşa'yı konuk ediyor* Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öğrenildi