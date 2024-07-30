Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Artvin'de tünelde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Artvin'de tünelde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünelde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 19:11 Güncelleme: 30.07.2024 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de tünelde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Artvin-Yusufeli kara yolunun Sebzeciler mevkisindeki T-21 tünelinde, Üresin Altun'un (55) kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak duvara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Fermiye Yıldız (67) ve Medine Altun (85), Yusufeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralılardan Fermiye Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ARTVİN
        #artvin haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Lübnan'da gerilim hat safhada
        Lübnan'da gerilim hat safhada
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu