Artvin´de kuraklığa karşı modern sulama yapılacak KÜRESELısınmanın etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz´de su kaynakları kurumaya başladı. Yıllık yağış miktarının metrekareye 764 kilogram olduğu Artvin´de, içme suyu ve tarımsal sulama sorununa çözüm için yağmur ve yüzey sularının depolanacağı 'yapay gölet' formülü devreye alındı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "19 yerleşim yerinde etüt çalışması yapılmış ve toplamda 59 bin 70 dekar tarım arazisinde modern sulama yapmasına yönelik planlama ve proje çalışmalarını tamamlamıştır" dedi.

KÜRESELısınmanın etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz´de su kaynakları kurumaya başladı. Yıllık yağış miktarının metrekareye 764 kilogram olduğu Artvin´de, içme suyu ve tarımsal sulama sorununa çözüm için yağmur ve yüzey sularının depolanacağı 'yapay gölet' formülü devreye alındı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "19 yerleşim yerinde etüt çalışması yapılmış ve toplamda 59 bin 70 dekar tarım arazisinde modern sulama yapmasına yönelik planlama ve proje çalışmalarını tamamlamıştır" dedi.

Küresel ısınmanın etkileriyle Doğu Karadeniz'de son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Yağış rejiminin değişime girdiği bölgede, kurumaya başlayan su kaynaklarında içme suyunda ve tarımda sulama sıkıntısı yaşanma riski ortaya çıktı. Yıllık ortalama yağış miktarının metrekarede 764 kilogram olduğu Artvin´de, içme suyu ve tarımda sulama suyu sorununa çözüm için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yağmur ve yüzey sularının depolanacağı 'yapay gölet' formülünü devreye aldı.

YÜZDE 60 FİZİKSEL GERÇEKLEŞMESİ TAMAMLANDI

Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için Yusufeli ilçesinde Kılıçkaya Göleti ve Sulama projesi yapımı devam ediyor. Yüzde 60 fiziksel gerçekleşmesi tamamlanan proje ile aynı zamanda yöre halkının bugüne kadar toprak kanallar vasıtası ile uzun mesafelerden getirdiği suyun, taşınım esnasında yaşadığı kaybında önüne geçilmiş olacak. Kuraklıkla mücadele ve suyun verimli kullanımı için gerçekleştirilen temelden yüksekliği 46,75 metre olan Kılıçkaya Göleti´nde 88 bin metreküp su depolanacak.

`59,070 DEKAR TARIM ARAZİSİNDE MODERN SULAMA´

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugüne kadar Bölge Müdürlüğümüzce sulama yapılmasına yönelik, 19 yerleşim yerinde etüt çalışması yapılmış ve toplamda 59,070 dekar tarım arazisinde modern sulama yapmasına yönelik planlama ve proje çalışmalarını tamamlamıştır" denildi.