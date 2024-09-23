Artvin'de iş makinesi yüklü TIR şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahar Yaylası yolu Nagarev mevkisinde meydana geldi. Dereiçi köyünden Bahar Yaylası'na doğru giden Turan Köklü idaresinde iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten düşen TIR, uçurumda yan yatarak durdu. TIR şoförü Turan Köklü ve iş makinesi operatörü Hasan Zeki Yıldırım, kaza yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesi ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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