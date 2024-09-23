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        Artvin'de iş makinesi yüklü TIR şarampole yuvarlandı: 2 ölü

        ARTVİN'nin Yusufeli ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:40
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        Artvin'de iş makinesi yüklü TIR şarampole yuvarlandı: 2 ölü
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        ARTVİN’nin Yusufeli ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR şarampole yuvarlandı. Kazada TIR şoförü Turan Köklü (42) ile iş makinesinin operatörü Hasan Zeki Yıldırım (32) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahar Yaylası yolu Nagarev mevkisinde meydana geldi. Dereiçi köyünden Bahar Yaylası'na doğru giden Turan Köklü idaresinde iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten düşen TIR, uçurumda yan yatarak durdu. TIR şoförü Turan Köklü ve iş makinesi operatörü Hasan Zeki Yıldırım, kaza yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesi ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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