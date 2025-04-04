Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de otomobilde 4 kaçak göçmen yakalandı

        ARTVİN'de jandarmanın durdurduğu otomobilde 4 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de otomobilde 4 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL

        ARTVİN'de jandarmanın durdurduğu otomobilde 4 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Yusufeli ilçesi Çağlayan köyü mevkisinde durdurduğu otomobilde kimlik kontrolü yaptı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde ülkeye yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 4 göçmen ile araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, kaçakçılığı organize ettiği değerlendirilen C. D. (55) ile M. S. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        Eşi 'intihar' demişti! Savcı 'Kasten öldürme'den ceza istedi!
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        Artvin'de tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
        Artvin'de tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
        Artvin'de 4 ev, cami ve lojman yandı
        Artvin'de 4 ev, cami ve lojman yandı
        Artvin'de 4 ev ile cami ve lojmanı yandı
        Artvin'de 4 ev ile cami ve lojmanı yandı
        Artvin'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Artvin'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Artvin'de jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü
        Artvin'de jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü
        Artvin'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Artvin'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı