Artvin'de otomobilde 4 kaçak göçmen yakalandı

ARTVİN'de jandarmanın durdurduğu otomobilde 4 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Yusufeli ilçesi Çağlayan köyü mevkisinde durdurduğu otomobilde kimlik kontrolü yaptı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde ülkeye yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 4 göçmen ile araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, kaçakçılığı organize ettiği değerlendirilen C. D. (55) ile M. S. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.