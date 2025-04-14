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        Artvin'de operatörün heyelandan son anda kurtulduğu anlar kamerada

        ARTVİN'de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayalar kara yoluna düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:10
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        Artvin'de operatörün heyelandan son anda kurtulduğu anlar kamerada
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        ARTVİN’de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayalar kara yoluna düştü. Yolda çalışma yapan iş makinesi operatörünün heyelandan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Merkeze bağlı Seyitler köyü yolunda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. İstinat duvarının üst kısmındaki sarp yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna düştü. Yolda çalışma yapan Karayolları'na ait iş makinesi operatörü, fark ettiği heyelandan geri manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde; yamaçtan kopan toprağın kayalarla birlikte yola aktığı, çevreyi toz bulutu kapladığı, yoldaki iş makinesi operatörünün ise aracı geri manevra yapması sonucu heyelan altında kalmaktan sonda kurtulduğu yer aldı.

        Heyelanın ardından kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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