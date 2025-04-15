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        Gazze'de yaşananlara sanatıyla dikkat çekti

        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, akademisyen Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:45
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        Gazze'de yaşananlara sanatıyla dikkat çekti
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        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, akademisyen Doç. Dr. Kemal Sağlam, sargı bezleriyle sarılı kostüm giyerek yaralı bir Filistinliyi canlandırıp, Gazze'de yaşananları streç filmden oluşturduğu tuvale resmetti.

        İsrail’in Gazze yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kemal Sağlam da Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek adına, ilçedeki merkez cami avlusunda 2 aydınlatma direği arasına streç film gerip tuval oluşturdu. Tuvale Gazze’de yaşananları resmeden Sağlam, resimlerinde sivillerin ve çadırların bombalandığı mesajlarını verdi. Tuvaline Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa'yı da çizen Doç. Dr. Sağlam, sargı bezleriyle sarılı kostüm giyip yaralı bir Filistinliyi de canlandırdı. Doç. Dr. Sağlam'a fakülte öğrencileri de eşlik etti. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek istediğini dile getiren Doç. Dr. Sağlam, “Son günlerde İsrail, 2 yıldır yaptığı katliamları daha büyüterek oradaki insanların bezden yapmış oldukları çadırları bile bombalamakta. Oradaki insanlar evlerini kaybetmiş durumdalar. Çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, çoluk çocuk, bebek demeden tüm dünyanın gözü önünde insanlar öldürülüyor. Biz de bu yaşanan acı olayları bir sanatçının diliyle ifade etmek ve Gazze’deki katliamları anlatmaya çalıştık” diye konuştu.

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