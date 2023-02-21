Artvin'de farklı noktalardaki heyelanlar ulaşımda aksamalara yol açtı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de yağışlar nedeniyle farklı noktalarda yaşanan heyelanlar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Valilikten alınan bilgiye göre, gün içinde Artvin-Şavşat kara yolunun 45'inci, Artvin-Yusufeli kara yolunun 6'ncı, Borçka-Hopa kara yolunun 5'inci, Borçka-Murgul kara yolunun ise 4'üncü kilometresinde heyelanlar meydana geldi.

Heyelanlar sonucu ulaşıma kapanan yollar, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede açıldı.

Murgul ilçesinde Küre ve Başköy, merkezde Tütüncüler, Arhavi'de ise Güneşli, Dikyamaç ve Ortacalar köylerinin yollarında da yağışlara bağlı heyelanlar meydana geldi.

Söz konusu 6 köy yolunda ulaşım, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden sağlandı.





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