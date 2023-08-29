Meksika'da yayımlanan yarışma programının bazı bölümleri Artvin'de çekiliyor

ARTVİN (AA) - Meksika'daki bir televizyon kanalında yayımlanan "La Isla Desafio en Turquia" adlı yarışma programının bazı bölümleri, Artvin'in Ardanuç ilçesinde çekiliyor.

Aydınlar köyünde kiralanan arazide Acun Medya ekibince 10 gündür devam eden çekimlerde, 17'si köy halkından olmak üzere yarışmacılar dahil yaklaşık 200 kişi görev alıyor.

Yarın tamamlanacak çekimlerin yapıldığı seti ziyaret eden Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik, gazetecilere, yarışma programının ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Ardanuç'un tanıtımı için çalışmalara devam ettiklerini belirten Çelik, "'Ardanuç'u dünyaya tanıtacağız.' diye söz vermiştik. Birkaç aydır sosyal medya içerik üreticileriyle tanıtım programları yapıyorduk. Bu dikkati çekti. Bu dikkatin sonucunda Acun Medya Ardanuç'u tercih etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha çok yürüyecek yolumuz, yapacak işlerimiz var. Tüm vatandaşlarımızı Ardanuç'u gezmeye, buraları görmeye davet ediyoruz." dedi.

Program Yapımcısı Burak Topuzlu ise ilçede 10 gündür yürüttükleri yoğun çalışmanın sonuna geldiklerini ifade etti.

Meksika'da en çok izlenen televizyon kanallarından birine yarışma programı çektiklerini kaydeden Topuzlu, "Yöre halkı ve devlet yetkilileri bizlere yardımcı oldu. Burada çok güzel karşılandık. Kamuoyunda 'Survivor' diye bilinen yarışmaya benzer bir program. Üç farklı takımın birbiriyle çeşitli parkurlarda yarıştığı bir format. Türkiye'de çekimlere Kapadokya ile başladık. Daha sonra Ardanuç'a geldik. Buradan da Mardin'e gideceğiz." diye konuştu.

- "Artvin doğal güzellikleriyle turist alan bir bölge"

Topuzlu, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Artvin doğal güzellikleriyle turist alan bir bölge. İnsanların buradaki yaylaları, doğayı daha çok tanımaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yönlendirmesiyle Ardanuç'u tercih ettik." dedi.

Köy sakinlerinden Yasemin Bilgin de köylerinde yarışma çekileceğini duyunca şaşırdıklarını dile getirerek, "İzlemeye geldik. Burada gençlerimiz de çalışıyor. Köyümüz, ilçemiz tanıtılmış oldu. Yabancı bir ülkede köyümüzün adını duymak da güzel olacak. Set ekibiyle de kaynaştık. Köyümüz adına gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.