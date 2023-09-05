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        Deriner Barajı gövdesine gelen yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi

        Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki Deriner Barajı gövdesinin girişine gelen 6 yaban keçisi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:23
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        Deriner Barajı gövdesine gelen yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi
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        Yusufeli Barajı'ndan sonra, 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nın santral sahasında çalışan güvenlik görevlisi İbrahim Kırçiçek, çevrede yaban keçilerinin dolaştığını fark etti.

        Kırçiçek, yaban keçilerinin park alanı çevresinde dolaştığı anları kayıt altına alındı.

        Görüntülerde, çimlerde bir süre otlayan yaban keçilerinin daha sonra baraj gövdesinin korkuluklarının yanında dolaştıkları yer aldı.

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