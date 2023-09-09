Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" düzenlendi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:23 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçede Sarıgöl Vadisi'nde bulunan 10 köy muhtarlığınca Dutluk mevkisinde yapılan güreşlerin ilk gününde, "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde 36 boğa arenaya çıktı.

        Ağırlıkları 380- 420 kilogram arasında olan boğaların güreştiği "deste" kategorisinde Bigihan Demirkıran'a ait "Bozo", 421-470 kilogram ağırlığındaki boğaların güreştiği "ayak" kategorisinde Yaşar Dursunoğlu'na ait "Seri, 471-530 kilogramdaki boğaların güreştiği "küçük orta" kategorisinde de İlker Gündüz'e ait "Yiğido" isimli boğalar birinci oldu.

        Boğa sahipleri ve destekçilerinin boğalarının şampiyon olmasının ardından arenaya inerek tulum eşliğinde horon oynayarak şampiyonluklarını kutladı.

        180 bin lira para ödülünün dağıtılacağı festival, yarın "orta boy", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorisindeki güreşlerin ardından sona erecek.

        Organizasyon komitesinde yer alan Selim Sılacı, AA muhabirine, 2 gün sürecek boğa güreşlerinin Sarıgöl Vadisi'nde bulunan muhtarlıklar tarafından düzenlendiğini söyledi.

        Sılacı, boğa güreşlerinin bölgenin en kadim geleneklerinden olduğunu vurgulayarak, "Bu geleneği yaşatmak gerekiyor. Bu festivallerin ekonomik bir yönü de var. Bahar ayında başlayan güreşler il genelinde farklı yerlerde son bahara kadar devam ediyor. Bu da ilde ekonomik bir hareketlilik sağlıyor. Boğa sahipleri de bu festivallerde boğalarını güreştirerek boğalarının durumunu görmüş oluyor." dedi.

        Etkinliği izleyen Ahmet Keleş ise bu festivallerin kültürel bir etkinlik olarak insanlara eğlence teşkil ettiğini, insanların bu vesileyle birbirleriyle daha çok kaynaştığını belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?

        Benzer Haberler

        Artvin'deki motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
        Artvin'deki motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
        Artvinli iş insanının 52 yılda biriktirdiği eski eşyalar tarihi konakta ser...
        Artvinli iş insanının 52 yılda biriktirdiği eski eşyalar tarihi konakta ser...
        16 yaşındaki Hakan'dan 5 gündür haber yok
        16 yaşındaki Hakan'dan 5 gündür haber yok
        Artvin'de, balkondan düşen depremzede çocuk öldü
        Artvin'de, balkondan düşen depremzede çocuk öldü
        Artvin'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Artvin'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Deriner Barajı gövdesine gelen yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi
        Deriner Barajı gövdesine gelen yaban keçileri cep telefonuyla görüntülendi