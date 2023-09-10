Artvin'de "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi

İlçede Sarıgöl Vadisi'ndeki 10 köy muhtarlığınca Dutluk mevkisinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivalin son gününde, "orta boy", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 34 boğa arenaya çıktı.

Çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde "orta boy " kategorisinde Hakan Sılacı'ya ait "Tori", "büyük orta" kategorisinde Veysel Saraç'a ait "Efsane, "başaltı" kategorisinde Ali Kaya'ya ait "Kara", "baş" kategorisinde ise Hızır Öğtüt'e ait "Karagöz" adlı boğa birinci oldu.

Festivale gelenlerin birçoğu gün boyunca tribünlerde güreşleri takip ederken, bazıları havanın güzel olmasını fırsat bilip arenanın çevresindeki alanlarda piknik yaptı.

Toplam 180 bin lira para ödülünün dağıtıldığı festivalde, baş kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi 40 bin lirayla ödüllendirildi.

Festivale katılarak güreşleri izleyen Artvin Valisi Cengiz Ünsal, ödül töreninde yaptığı konuşmada, boğa güreşlerinin Artvin'le özdeşleşen, yörenin kültürünü yansıtan kadim bir gelenek olduğunu söyledi.

Boğa güreşlerini ilk defa Artvin'de izleme fırsatı bulduğunu belirten Ünsal, şunları kaydetti:

"Kafkasör Festivali'nde boğa güreşlerini izleme fırsatı bulmuştum. Bugün ikinci defa izliyorum. Başta gençlerimiz, genç kızlarımız, çocuklarımız olmak üzere her yaş grubundan vatandaşımızın bu güreşleri hayranlıkla izlediğini gördüm. Bu da bu kültürün kuşaklar arasında çok iyi şekilde aktarıldığının göstergesi. Bu tarz etkinlikler bizim birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor."