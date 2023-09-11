Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 09:56 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alınan bilgiye göre, Gökdeniz Tekin'in kullandığı 08 AAN 691 plakalı otomobil, Tosunlu köyünde mevkisinde kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Egemen Levent'in (16) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gökdeniz Tekin ile Bora Güreş sağlık ekiplerince Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Tekin, burada yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Arhavi Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Levent'in cenazesi ise Ardanuç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        "Adamsan bıçakla" dedi, bıçakladı!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!

        Benzer Haberler

        Artvin'de "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi
        Artvin'de "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi
        Doğu Karadeniz'de yükseklere kar yağdı
        Doğu Karadeniz'de yükseklere kar yağdı
        Artvin'de denizde çıkan hortum görüntülendi
        Artvin'de denizde çıkan hortum görüntülendi
        SMA'lı Deniz'in ilaca ulaşması için yardım kampanyası; Karadenizli sanatçıl...
        SMA'lı Deniz'in ilaca ulaşması için yardım kampanyası; Karadenizli sanatçıl...
        Artvin'deki futbol maçının geliri SMA'lı bebeğe bağışlandı
        Artvin'deki futbol maçının geliri SMA'lı bebeğe bağışlandı
        Artvin'de "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" düzenlendi
        Artvin'de "Sarıgöl Vadisi Muhtarları Boğa Güreşleri Festivali" düzenlendi