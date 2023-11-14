Artvin'de ATV motorun dereye yuvarlandığı kazada sürücü öldü

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, ATV motorun dereye yuvarlandığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

İlçe girişindeki Değirmenler mevkisinde, Cengiz Doğan'ın (69) kullandığı ATV motor, kontrolden çıkarak Ardanuç Deresi'ne yuvarlandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince dere kenarında yaralı bulunan Doğan, Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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