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        Artvin'de ATV motorun dereye yuvarlandığı kazada sürücü öldü

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde, ATV motorun dereye yuvarlandığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:58
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        Artvin'de ATV motorun dereye yuvarlandığı kazada sürücü öldü
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde, ATV motorun dereye yuvarlandığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

        İlçe girişindeki Değirmenler mevkisinde, Cengiz Doğan'ın (69) kullandığı ATV motor, kontrolden çıkarak Ardanuç Deresi'ne yuvarlandı.

        Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince dere kenarında yaralı bulunan Doğan, Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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