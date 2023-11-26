GÜNCELLEME - Heyelan sonucu tek şeridin kullanıldığı Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım normale döndü

Artvin'de heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle tek şeridinin açık tutulduğu Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım normale döndü.

Artvin-Şavşat-Ardanuç-Ardahan güzergahındaki kara yolunun 23. kilometresinde yamaçlardan kopan kaya kütleleri ve toprak yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle yolun çift taraflı ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ilk etapta yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Yola sürüklenen dev kaya kütlesini iş makinesiyle kıran ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yolu çift şeritli trafiğe açtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.