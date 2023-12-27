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        Artvin'de ulaşım sağlanamayan 137 köyden 118'inin yolu açıldı

        Artvin'de kar nedeniyle kapalı 137 köy yolundan 118'i yeniden ulaşım açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:25
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        Artvin'de ulaşım sağlanamayan 137 köyden 118'inin yolu açıldı
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        Artvin'de kar nedeniyle kapalı 137 köy yolundan 118'i yeniden ulaşım açıldı.

        Artvin merkez ve ilçelerinde hafta sonu ve pazartesi etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 137 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince çok sayıda iş makinesi ve personelle yürütülen yoğun çalışma neticesinde kapalı yollardan 118'i açıldı.

        Ardanuç'ta 3, Şavşat'ta 12, Yusufeli'nde de 4 olmak üzere 19 köy yolunda ise karla mücadele devam ediyor.

        Öte yandan istenen kar kalınlığına ulaşılan Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak sezonun hafta sonu açılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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