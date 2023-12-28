Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Artvin'de kütüphane açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, vatandaşların okuma ihtiyacını, kültür ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini, bu alana yönelik yatırımlarının artarak süreceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Artvin'de kütüphane açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, vatandaşların okuma ihtiyacını, kültür ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini, bu alana yönelik yatırımlarının artarak süreceğini söyledi.

        Alpaslan, Artvin'in Arhavi ilçesi belediye hizmet binasının birinci katında yeniden yapılandırılan Nermin Çarmıklı Halk Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kütüphaneyi yeniden hizmete açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Kütüphanelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirten Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Halkımızdan, gençlerimizden son yıllarda kütüphanelere artan bir ilgi var. Bu da bizleri oldukça memnun ediyor. Bu talebe duyarsız kalmayarak ülkemizin her bölgesinde günümüz teknolojilerini de dikkate alarak kütüphanelerimizi güncellemekteyiz. Yeni yatırımlarımızı yapmaktayız. Bugün 1300'e yaklaşan, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alan kütüphanelerimiz ve teknolojinin kullanıldığı başta dijital platformlarda kitap okumayı teşvik eden uygulamalarımız var. Gezici kütüphanelerimiz var. Vatandaşlarımızın okuma ihtiyacını, kültür ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu alana yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek."

        Alpaslan, terör saldırılarında şehit düşen askerler ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Alpaslan, şöyle konuştu:

        "Gözlerimizin önünde aylardır devam eden, İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulüm var. Gelişmiş ülkelerin seyirci kaldığı, seyirci kalmanın ötesinde desteklediği, suçsuz günahsız çocukların öldürüldüğü büyük bir vahşetin yaşandığı dünyayı görüyoruz. Kültürün, medeniyetin olduğu, okumanın olduğu, insanın önemsendiği medeniyetlerde bu tür manzaraları görmeyiz. Vahşetin, savaşın bir an evvel dinmesini dileyerek, başta Gazze olmak üzere yeryüzünde yaşanan tüm zulümlerin bir an önce sona ermesini, barışın, adaletin yeryüzünde hakim olmasını diliyorum."

        Konuşmaların ardından Alpaslan ile Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ve diğer ilgililer, kurdele keserek kütüphanenin açılışını yaptı.

        Bakan Yardımcısı Alpaslan daha sonra kütüphaneyi gezerek ilgililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor

        Benzer Haberler

        Artvin'de ulaşım sağlanamayan 137 köyden 118'inin yolu açıldı
        Artvin'de ulaşım sağlanamayan 137 köyden 118'inin yolu açıldı
        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan
        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan
        Heyelanda yola düşen kayanın isabet ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı
        Heyelanda yola düşen kayanın isabet ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı
        Artvin'de meydana gelen heyelanda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ya...
        Artvin'de meydana gelen heyelanda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ya...
        Artvin'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, yolun açılmasıyla hastane...
        Artvin'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, yolun açılmasıyla hastane...
        Doğu Karadeniz'de kar; 367 köy yolu kapandı
        Doğu Karadeniz'de kar; 367 köy yolu kapandı