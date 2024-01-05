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        Artvin'de eşini boğarak öldüren sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Ferhat Karaboğa'ya, müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:10
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        Artvin'de eşini boğarak öldüren sanık müebbet hapisle cezalandırıldı
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Ferhat Karaboğa'ya, müebbet hapis cezası verildi.

        Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ferhat Karaboğa ve suça yardım ettiği iddia edilen Ümit Aslan Özdemir ile avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

        Maktul Sinem Karaboğa adına müşteki sıfatıyla annesi Perihan Doğan'ın avukatı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

        Eşini boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ferhat Karaboğa, kavga sırasında cinnet geçirdiğini ve pişman olduğunu ileri sürdü.

        Suça yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle yargılanan Özdemir ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Doğan'ın avukatı Reyhan Aydemir de "Ferhat suçunu itiraf etti. İfadesinde, 'Olay sonrasında duş alıp işe gittim' dedi. Olayı gerçekleştirdiği sabit. Ayrıca Ümit Aslan Özdemir'in Ferhat Karaboğa'ya söylediği, 'Bu kızı öldür başımıza iş açacak' söylemleri de Ferhat Karaboğa'nın daha önceki ifadelerinde mevcut. Sanıkların herhangi bir cezai indirim almadan en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

        Son sözleri sorulan Karaboğa, "Beyanlarım geçerli. Beraatımı istiyorum, pişmanım." diye konuştu.

        Özdemir, suçlamaları kabul etmediğini yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıklardan Karaboğa'yı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet, Özdemir'i ise "suça yardım etme" suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Eşini öldürdüğü gerekçesiyle 27 Aralık 2021'de İzmir Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan Ferhat Karaboğa, eşini Artvin'in Ardanuç ilçesinde öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü itiraf etmişti.

        Bunun üzerine emniyet güçleri, sanıkla Ardanuç'ta söz konusu araziye gelerek belirttiği noktada kazı yapılmış, burada battaniyeye sarılı halde gömülmüş kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan DNA testinde cesedin Sinem Karaboğa'ya ait olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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