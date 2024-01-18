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        Artvin'de otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin dereye yuvarlandığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:06
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        Artvin'de otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin dereye yuvarlandığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Ardanuç-Ardahan karayolu güzergahının Üzümlü mevkisinde Metin Kaplan'ın kullandığı 53 LA 427 plakalı otomobil dereye yuvarlandı.

        Yaralanan sürücü, devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

        Kaplan, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince sevk edildiği Ardanuç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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