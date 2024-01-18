Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobilin çayın kenarına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobilin çayın kenarına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

        İlçenin Ballıca köyü Ayıhamamı mevkisinde Hüseyin Köroğlu'nun kullandığı 08 DA 955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Barhal Çayı'nın kenarına yuvarlandı.

        Kazada sürücünün yanı sıra oğlu Ekrem, kardeşi Temel ve yeğeni Ramazan Köroğlu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince sevk edildikleri Yusufeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te
        Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Bileziğini almak için boğazını kesmişti! Vahşetin cezası açıklandı!
        Bileziğini almak için boğazını kesmişti! Vahşetin cezası açıklandı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Artvin'de otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı
        Artvin'de otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı
        Artvin'de "Geçmişten Bugüne AK Parti Teşkilat Buluşması" programı düzenlend...
        Artvin'de "Geçmişten Bugüne AK Parti Teşkilat Buluşması" programı düzenlend...
        AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı Kocatepe, kentte coşkuyla karşılandı
        AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı Kocatepe, kentte coşkuyla karşılandı
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal gazetecilerle bir araya geldi
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal gazetecilerle bir araya geldi
        Artvin Valisi Ünsal, Ardanuç'ta GES kurulacak alanda inceleme yaptı
        Artvin Valisi Ünsal, Ardanuç'ta GES kurulacak alanda inceleme yaptı
        Artvin'de Filistinliler yararına kermes açıldı
        Artvin'de Filistinliler yararına kermes açıldı