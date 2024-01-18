Artvin'de trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobilin çayın kenarına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

İlçenin Ballıca köyü Ayıhamamı mevkisinde Hüseyin Köroğlu'nun kullandığı 08 DA 955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Barhal Çayı'nın kenarına yuvarlandı.

Kazada sürücünün yanı sıra oğlu Ekrem, kardeşi Temel ve yeğeni Ramazan Köroğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince sevk edildikleri Yusufeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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