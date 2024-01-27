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        Artvin Valisi Ünsal, Yusufeli Merkez Viyadüğü inşaat sahasında incelemelerde bulundu:

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Barajı ve HES üzerinde inşası devam eden Yusufeli Merkez Viyadüğünün tamamlanmasına 37 metre kaldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:22
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        Artvin Valisi Ünsal, Yusufeli Merkez Viyadüğü inşaat sahasında incelemelerde bulundu:
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Barajı ve HES üzerinde inşası devam eden Yusufeli Merkez Viyadüğünün tamamlanmasına 37 metre kaldığını belirtti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ünsal viyadük inşaat sahasında incelemelerde bulundu, ilgili kurum amirlerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ünsal, mart sonuna doğru tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanan viyadükteki çalışmaların itinayla hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Karayolları'nın Yusufeli-Artvin güzergahında, ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki baraj üzerinde yapımı süren Yusufeli Merkez Viyadüğünde çelik tabliye imalatının yüzde 95'i, toplam işin ise yüzde 85'lik kısmı tamamlandı. Bölgede yapılan Şilenkar, Baraj ve Tekkale viyadükleriyle birlikte 4 özel tasarım köprüden biri olan 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğünün 648 metresi tamamlandı. Bugün itibarıyla viyadüğün tamamlanmasına sadece 37 metre kaldı."

        Viyadük tamamlandığında 90 kilometrelik Yusufeli-Artvin karayolunun 15,5 kilometre kısalacağına, yolculuk süresinin ise 25 dakika azalacağına dikkati çeken Ünsal, "Yusufeli Viyadüğü, mart ayı içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacaktır. Bu eserin Artvin'imize kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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