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        Artvin Valisi Ünsal, Yusufeli'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:41
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        Artvin Valisi Ünsal, Yusufeli'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

        Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yusufeli'ne gelen Vali Ünsal, yeni yerleşim yerine taşınan esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Ünsal, iş yerlerinde ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinledi, yeni ilçe merkezine taşınma ve alışma sürecine ilişkin vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

        Vali Cengiz Ünsal, yeni yerleşim yerindeki iş yerleri ve evlere alışma sürecinin esnaf ve vatandaşlar için çok önemli olduğunu belirterek, "Yusufeli ilçemizde bu süreci daha etkin şekilde yönetme noktasında, esnaf ve vatandaşlarımızla işbirliği içinde kurum ve kuruluşlarımız azami gayret göstermektedir. Esnaf ve vatandaşlarımızın görüşleri bu süreci daha etkin yönetmemiz için bize ışık tutuyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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