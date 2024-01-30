Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli T14 tünelinde incelemelerde bulundu.

Ünsal, Yusufeli Barajı relokasyon yolları 1. kısımda yer alan T14 tünelinde incelemede bulunarak, 3 bin 921 metre uzunluğundaki tünelin son 200 metresinde oluşan bazı çatlaklar ve yüzeysel deformasyonla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Teknik ekiplerin detaylı incelemeleri yaptığına işaret eden Vali Ünsal, şöyle konuştu:

"Gerekli tedbirler alınmıştır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda tünelde meydana gelen bazı çatlaklar ve yüzeysel deformasyonun olası can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesini önlemek için T14 tüneli girişinden başlayarak 2,2 kilometre uzunluğunda alternatif bir yol yapım çalışmasına başlanmıştır. Teknik ekiplerimiz, sorunu en kısa sürede çözmek için azami gayret göstermektedir. Bu süreçte tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, gerekli çalışmalarımızı ilgili kurumlarımızla koordineli gerçekleştiriyoruz."

Vali Ünsal, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınan tedbirlerin öncelikli olduğunu vurgulayarak, alternatif yol çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.