Artvin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Artvin'de yalnız yaşayan 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Artvin'de yalnız yaşayan 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Çarşı Mahallesi Kafkasör Caddesi'nde ikamet eden Turan Kaya'dan iki gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen polis, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla Kaya'nın evine girdi.
Ekiplerin, yerde hareketsiz vaziyette bulduğu Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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