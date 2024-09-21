Artvin'de büyük bölümü ahşap olan bir restoran yandı

İlçenin Cankurtaran Soğuk Su mevkiinde Mehmet Karabulut'a ait restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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