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        Artvin'de büyük bölümü ahşap olan bir restoran yandı

        Artvin'in Hopa ilçesinde bir restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:48
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        Artvin'de büyük bölümü ahşap olan bir restoran yandı
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        Artvin'in Hopa ilçesinde bir restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        İlçenin Cankurtaran Soğuk Su mevkiinde Mehmet Karabulut'a ait restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, büyük bölümü ahşap olan restoranı kısa sürede kapladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kullanılamaz hale gelen işletmede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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