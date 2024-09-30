AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Artvin'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Anayasa'nın ilk dört maddesine dokunulmadan, kalan bütün maddeleriyle ilgili bir müzakerenin, yeni bir çalışmanın yapıldığı ve sivil demokratik Anayasa'nın söz konusu olduğu bir çalışmayı önümüzdeki süreçte gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Yavuz, Artvin Valiliği Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, AK Parti İl Teşkilatı ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğuna işaret eden Yavuz, "Siyaset Atatürk'ün de dediği gibi millet için, devlet için uğraş vermenin adıdır. Cumhurbaşkanı'mızın tarzı ve yaklaşımıyla millete hizmetkarlığın adıdır. Biz de böyle görüyoruz ve siyasetle uğraşanların makbul bir uğraş içinde olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yavuz, siyaseti dava bilinciyle yaptıklarını vurgulayarak, "Makamlar gidebilir, dava ortada. Biz de davanın neferi olmaya devam ediyoruz. Bu şekilde yol alan AK Parti büyük işlere imza attı, büyük hamleler gerçekleştirdi. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' gerçeğine en uygun tarzda bir noktaya taşıdı bizi AK Parti." ifadelerini kullandı. AK Parti olarak büyük hamleler yaparken demokrasinin kökleşmesi için de büyük işler gerçekleştirdiklerini kaydeden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birtakım hamleler var ki bu hamlelerin her biri Türkiye için çok başka manalar ifade ediyor. Birkaç gündür dünya basınında, Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları, savunma sistemi, Altay tankı gibi savunma sanayiyle ilişkili birtakım hususlar yer işgal ediyor. Orta Doğu'da olup bitenleri görüyorsunuz. Gazze'de insanlık dramını hep birlikte izliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Allah bu zalimleri kahretsin. Bir yandan Lübnan'da olanları görüyorsunuz. Tüm bunlara bakınca Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta daha çok anlam ifade ediyor."

- "Bütün dünyanın gıpta ile izlediği seyri var Türkiye'nin her alanda" Yavuz, Türkiye'nin ekonomik olarak çok büyük işlere imza atmasına rağmen son süreçte fiyat istikrarsızlıkları, enflasyon ve faiz oranlarının konuşulduğunu ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir irade başımızda var. Bu iradeyle bütün bunları geride bırakacak bir çalışmanın da içindeyiz. Allah'ın izniyle her geçen gün biraz daha ekonominin rayına oturduğu, biraz daha enflasyonun düşüş trendinin içine girdiği ve biraz daha fiyat istikrarının yavaş yavaş oluşmaya başladığı bir sürecin içindeyiz. Bütün dünyanın gıpta ile izlediği seyri var Türkiye'nin her alanda." dedi.

Türkiye'nin her adımının hem içeriden hem de dışarıdan engellenmeye çalışıldığını belirten Yavuz, şunları söyledi: "İstanbul Havaalanı bugün dünyanın hakikaten gıptayla izlediği bir hacme ulaşmıştır. Orayı yaptığımız esnada 'Asla oradan uçak kalkamayacaktır.' yaygaraları kopartıldı. Meğer kalkabilirmiş, olabilirmiş. Çok muhteşem bir havalimanına dönüştürüldü. Şehir hastanelerini kurarken aldığımız eleştirilere bakın. Pandemi sürecinde onun ortaya çıkarttığı katkıya bakın. Altay tankı üretilmeye başladığı esnada kıyametler koptu. New York'taki Türkevi'ne nasıl eleştiriler vardı? CHP eski genel başkanı eskiden kalma eleştirilerine devam etti. Bir yandan da şimdiki genel başkan gitti, selfie yaptı ve 'Gurur duyuyorum bu Türkevi ile.' dedi. Ne anlam ifade ettiği ve bundan sonraki süreçte yine ne anlam ifade edeceği noktasından birkaç güzel ifadede bulundu. Eski genel başkan yine eski alışkanlığını devam ettirdi, hem şimdiki genel başkanlarına hem bize verdi veriştirdi."

- "Biz de Cumhurbaşkanı'mızdan alıntılayarak söyleyelim, seçimler zamanında yapılacak" Yavuz, erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya, "Seçim çok yeni yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da çok net ifade etti. 'Bizim seçim diye bir gündemimiz yok, boşuna havanda su dövüyorlar.' dedi. Başkanlık sistemine bunun için geçtik. Akşamdan sabaha seçim olmasın, seçimler zamanında yapılsın diye cumhurbaşkanlığı sistemini seçtik. Dolayısıyla 2028'den önce, yani vaktinden önce herhangi bir seçimin yapılmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı'mız net bir şekilde ifade ettiler. Biz de Cumhurbaşkanı'mızdan alıntılayarak söyleyelim, seçimler zamanında yapılacak." yanıtını verdi.