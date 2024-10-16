Artvin'de "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yeşil Kimya Uygulamaları Sempozyumu" başladı

Artvin'de "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yeşil Kimya Uygulamaları: Hypericum ve Ruscus Türleri" temalı uluslararası sempozyum başladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) koordinatörlüğünde yürütülen, AB tarafından finanse edilen proje kapsamında Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, 11 ülkeden 38'i yabancı 68 akademisyen katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan AÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kibar, sempozyumun, İtalya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Gürcistan'dan ortaklarla yürütülen "Artvin Bölgesindeki Seçilmiş Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yeşil Kimya Uygulamaları" başlıklı projenin parçası olduğunu söyledi.

Projeyle tıbbi bitkilerin, özellikle de Hypericum ve Ruscus türlerinin kullanımı için sürdürülebilir ve yenilikçi yöntemler keşfetmeyi amaçladıklarını belirten Kibar, "Amacımız biyoçeşitliliği korumak, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve hem bölgesel ekonomik büyümeye hem de küresel çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır." dedi.

Kibar, projenin sadece yeşil kimya alanındaki bilimsel bilgiyi ilerletmekle kalmadığını, aynı zamanda bitkilerin iklim değişikliğiyle mücadelede, çevre kirliliğinin azaltılmasında ve halk sağlığının iyileştirilmesinde oynadığı kritik rolü de vurguladığını ifade ederek, "Bu proje hem yerel hem de uluslararası düzeyde pratik, uygulanabilir çözümler sunarken küresel sorunları ele alan ve bize daha parlak, daha yeşil bir gelecek için umut veren araştırmaları teşvik etme taahhüdümüzle uyumludur." diye konuştu.