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        Artvin'de "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yeşil Kimya Uygulamaları Sempozyumu" başladı

        Artvin'de "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yeşil Kimya Uygulamaları: Hypericum ve Ruscus Türleri" temalı uluslararası sempozyum başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:25
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        Artvin'de "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yeşil Kimya Uygulamaları Sempozyumu" başladı
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        Artvin'de "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yeşil Kimya Uygulamaları: Hypericum ve Ruscus Türleri" temalı uluslararası sempozyum başladı.

        Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) koordinatörlüğünde yürütülen, AB tarafından finanse edilen proje kapsamında Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, 11 ülkeden 38'i yabancı 68 akademisyen katıldı.

        Sempozyumun açılışında konuşan AÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kibar, sempozyumun, İtalya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Gürcistan'dan ortaklarla yürütülen "Artvin Bölgesindeki Seçilmiş Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yeşil Kimya Uygulamaları" başlıklı projenin parçası olduğunu söyledi.

        Projeyle tıbbi bitkilerin, özellikle de Hypericum ve Ruscus türlerinin kullanımı için sürdürülebilir ve yenilikçi yöntemler keşfetmeyi amaçladıklarını belirten Kibar, "Amacımız biyoçeşitliliği korumak, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve hem bölgesel ekonomik büyümeye hem de küresel çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır." dedi.

        Kibar, projenin sadece yeşil kimya alanındaki bilimsel bilgiyi ilerletmekle kalmadığını, aynı zamanda bitkilerin iklim değişikliğiyle mücadelede, çevre kirliliğinin azaltılmasında ve halk sağlığının iyileştirilmesinde oynadığı kritik rolü de vurguladığını ifade ederek, "Bu proje hem yerel hem de uluslararası düzeyde pratik, uygulanabilir çözümler sunarken küresel sorunları ele alan ve bize daha parlak, daha yeşil bir gelecek için umut veren araştırmaları teşvik etme taahhüdümüzle uyumludur." diye konuştu.

        Proje koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Kemal Gümüş ise AB destekli projenin 2022'de başladığını ve sonuna geldiklerini aktardı.

        Proje kapsamında Artvin bölgesinde Hypericum ve Ruscus bitkileri toplanarak ekstraktlarının (özüt) çıkarıldığını anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

        "Ekstrakları partner üniversitelerimize gönderildi. İlk olarak Romanya Galati Üniversitesi ile Gürcistan Ziraat Üniversitesine gönderdik. Ekstraktların bir kısmı Artvin'de, bir kısmını da İtalya'daki Torino Üniversitesinde farklı yöntemlerle elde edildi. Bu iki bitkinin antioksidan, anti kanser kapasiteleri iki üniversite tarafından çalışıldı. Bitkilerin diğer ekstraktları Ukrayna ve Çekya'ya içerik analizleri için gönderildi. Birçok üniversite ve laboratuvar değişik yönleriyle bu bikirleri incelediler ve bulguları karşılaştırma imkanımız oldu."

        Gümüş, çalışmalardaki sonuçları toparlamak üzere bu sempozyumu düzenlediklerini belirterek, söz konusu iki bitki üzerine çalışan 68 akademisyenin 3 gün sürecek sempozyumda sunumlar yapacağını söyledi.

        Hypericum ve Ruscus bitki türlerinin çok büyük potansiyeli olduğuna işaret eden Gümüş, Artvin'in bitki potansiyelinin gelişmesi, bölgesel kalkınmaya katkı sunmak adına sempozyumdan güzel sonuçlar çıkacağını umduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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