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        Artvin Valisi Ergün, Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti

        Artvin Valisi Turan Ergün, Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:23
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        Artvin Valisi Ergün, Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Artvin Valisi Turan Ergün, Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Vali Ergün, ziyarette, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İl Müdürü Neşat Ulutaş’tan brifing aldı.

        Toplantıda Vali Ergün'e, kurumun mevcut yapısı, Artvin'de tarım ve hayvancılık alanında uygulanan ve devam eden çalışmalar ile planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

        Yapılan bilgilendirmenin ardından kurum hizmet binasında incelemelerde bulunan Ergün, personele çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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