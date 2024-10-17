Artvin Valisi Ergün, Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti

Yapılan bilgilendirmenin ardından kurum hizmet binasında incelemelerde bulunan Ergün, personele çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Toplantıda Vali Ergün'e, kurumun mevcut yapısı, Artvin'de tarım ve hayvancılık alanında uygulanan ve devam eden çalışmalar ile planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

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