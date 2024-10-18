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        Artvin'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi

        Artvin'de, Gazze halkına destek amacıyla kermes organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:33
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        Artvin'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi
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        Artvin'de, Gazze halkına destek amacıyla kermes organize edildi.

        Farklı sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Filistin'e Destek Platformunca Artvin Valiliği önünde tertip edilen kermeste, yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

        Platform Sözcüsü Özlem Demirci, İsrail zulmü ve soykırımının devam ettiği Gazze'deki insanlara yardım maksadıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

        Gazze'deki mazlumların yanında olduklarını ve acılarını yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Demirci, kermesten elde edilecek gelirin Gazze'de soykırıma maruz kalan insanlara yardım olarak gönderileceğini kaydetti.

        Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra gönüllü kadınların da kermeste görev üstlendiğini, evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle katkı sunduklarını anlatan Demirci, "Kermesimize ilgi gösteren, destek veren herkese teşekkür ederiz. Her kesimden insanlarımız alışverişini yapıp destek oldu. Toplanan para İHH ve Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla Gazze'ye destek için gönderilecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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