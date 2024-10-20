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        Artvin'de 47 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Artvin'de 47 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:05 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:12
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        Artvin'de 47 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Artvin'de 47 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlünün yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine sınır kapısındaki çalışma ve denetimlerini sıklaştırdı.

        Ekipler, "evden hırsızlık", "motosiklet ve otomobil hırsızlığı", "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "yağma" gibi 10 suçtan kaydı ile "nitelikli yağma", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 47 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'yi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.

        E.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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