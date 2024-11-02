Artvin'de 4. Geleneksel Foto Jeep Safari etkinliği düzenlendi

Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinin doğal güzellikleri "4. Geleneksel Foto Jeep Safari" etkinliğiyle doğaseverlere tanıtıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve Artvin Ormanspor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Yavuzköy'den başlayarak Balık Gölü'nde sona eren rotada ilçenin tabiatını görme, gezme ve fotoğraflama imkanı buldu.

Şavşat Off-Road Kulübü ve Artvin Motosiklet Kulübü üyelerinin de arazi araçları ve motosikletleriyle destek verdiği etkinlikte, Yavuzköy, Kocabey, Şavşat, Karagöl, Aşağı Koyunlu, Rutav Gölü gibi ilçenin doğal güzelliğiyle öne çıkan bölgeleri gezildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Nedim Tuylu da Artvin ormanlarındaki renk cümbüşünü görüntülemek, doğayı ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün bölgedeki çalışmalarını katılımcılara tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ali Can Türkdemir de etkinliğe Şavşat Off-Road Kulübü üyesi olarak katıldığını ifade ederek, sonbahar ve kış güzelliğinin bir arada görüntülendiği, güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe motosikletle katılan Hüseyin İnce de güzel bir sürüş deneyimi yaşadıklarını, Artvin'in ve Şavşat'ın doğa anlamında adeta cennetten bir köşe olduğunu ifade etti.

Kocaeli'den Artvin'e gezmek için gelen Nur Sena Öncel, gördüğü manzara karşında büyülendiğini belirtti.