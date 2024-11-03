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        Artvin'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:37
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        Artvin'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
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        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Tuncay Aydın'ın (49), Köprüce köyünde ormanlık alanda motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Aydın'ın cenazesi incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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