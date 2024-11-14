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        Sarp Sınır Kapısı'ndan tır geçişlerinde dün rekor kırıldı

        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün 1379 tırın geçiş yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:34
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        Sarp Sınır Kapısı'ndan tır geçişlerinde dün rekor kırıldı
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        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün 1379 tırın geçiş yaptığı bildirildi.

        Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Gürcistan'daki genel seçimlerden dolayı 20 Ekim-10 Kasım'da ülkeye girişlerde gümrük kontrollerinin artırılması nedeniyle azalan tır geçişleri normal seyrine geri döndü.

        Sınır kapısından 13 Kasım Çarşamba günü Sarp Sınır Kapısı'ndan 546 tır giriş, 833 tır çıkış yaptı. Toplamda 1379 olan bu rakam, bir günde en fazla tır geçiş sayısı rekoru olarak kayıtlara geçti.

        Bölgede bir süredir devam eden tır yoğunluğu da azalmaya başladı.

        Ekim ayı günlük ortalamasına bakıldığında ise Sarp'tan 473 tır giriş, 625 tır çıkış yaptı. Kasım ayının 13 günlük ortalaması ise 504 giriş, 650 çıkış olarak kayıtlara geçti.

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