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        Artvin ve Giresun'da eğitime kar engeli

        Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle 2, Giresun'un bazı ilçelerinde ise 1 gün eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:35 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:35
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        Artvin ve Giresun'da eğitime kar engeli
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle 2, Giresun'un bazı ilçelerinde ise 1 gün eğitime ara verildi.

        Artvin'in Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre ilçede aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

        Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.

        - Giresun

        Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Dereli ilçesindeki belde ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

        İlçe merkezindeki okullarda öğretime devam edilirken taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada, Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesindeki Sınır köyü ve Yeşilpınar köyündeki okullarda da eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

        Açıklamada, ilçe merkezinde bulunan okullarda ise taşımalı eğitim dahil olmak üzere öğretime devam edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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