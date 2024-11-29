Artvin'de 58 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor

Arıza dolayısıyla merkezde 2, Ardanuç'ta 3, Şavşat'ta 23, Yusufeli'nde de 17 olmak üzere 45 köye enerji verilemiyor.

İl Özel İdaresinin 52 personeli, 35 iş makinesi ile yolların ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.

Kar nedeniyle merkezde 1, Ardanuç'ta 18, Şavşat'ta 31, Yusufeli'nde 8 olmak üzere 58 köyle ulaşım sağlanamıyor.

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