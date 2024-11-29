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        Artvin'de 58 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor

        Artvin'de ulaşıma kapanan 58 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:32
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        Artvin'de 58 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor
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        Artvin'de ulaşıma kapanan 58 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle merkezde 1, Ardanuç'ta 18, Şavşat'ta 31, Yusufeli'nde 8 olmak üzere 58 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinin 52 personeli, 35 iş makinesi ile yolların ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.

        Kar nedeniyle elektrik iletim hatlarında da arıza meydana geldi.

        Arıza dolayısıyla merkezde 2, Ardanuç'ta 3, Şavşat'ta 23, Yusufeli'nde de 17 olmak üzere 45 köye enerji verilemiyor.

        Çoruh EDAŞ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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