Artvin'de rahatsızlanan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Yoğun kar yağışının ardından yolu kapanan Boyalı köyünde yaşayan ve nefes darlığı başta olmak üzere yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları bulunan Tanver Yıldız'ın (78) rahatsızlanması üzerine yakınları, Ardanuç İlçe Özel İdaresini arayarak yardım istedi.

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