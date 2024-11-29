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        Artvin'de rahatsızlanan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 78 yaşındaki hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:30
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        Artvin'de rahatsızlanan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 78 yaşındaki hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Yoğun kar yağışının ardından yolu kapanan Boyalı köyünde yaşayan ve nefes darlığı başta olmak üzere yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları bulunan Tanver Yıldız'ın (78) rahatsızlanması üzerine yakınları, Ardanuç İlçe Özel İdaresini arayarak yardım istedi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel'in talimatıyla harekete geçen ekiplerce iş makineleriyle yürütülen çalışmada kapanan yol ulaşıma açıldı.

        Yolun açılmasıyla köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Yıldız, 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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