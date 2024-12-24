Artvin'de kaçak avlanan üç kişiye para cezası
Artvin'in Borçka ilçesinde kaçak avlanan Gürcü uyruklu 3 kişiye, 17 bin 398 lira ceza kesildi.
Artvin'in Borçka ilçesinde kaçak avlanan Gürcü uyruklu 3 kişiye, 17 bin 398 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine ilçenin Aralık köyünde Gürcistan plakalı araçta arama yapıldı.
Bagajda yapılan aramada, yaban domuzu eti ele geçirildi.
Gürcistan uyruklu üç kişiye, ilgili kanun gereği 17 bin 398 lira ceza uygulandı.
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