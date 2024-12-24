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        Artvin'de kaçak avlanan üç kişiye para cezası

        Artvin'in Borçka ilçesinde kaçak avlanan Gürcü uyruklu 3 kişiye, 17 bin 398 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:30 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:30
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        Artvin'de kaçak avlanan üç kişiye para cezası
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        Artvin'in Borçka ilçesinde kaçak avlanan Gürcü uyruklu 3 kişiye, 17 bin 398 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine ilçenin Aralık köyünde Gürcistan plakalı araçta arama yapıldı.

        Bagajda yapılan aramada, yaban domuzu eti ele geçirildi.

        Gürcistan uyruklu üç kişiye, ilgili kanun gereği 17 bin 398 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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