Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de "Ailede Çözüm Becerileri" konferansı düzenlendi

        Artvin'de düzenlenen konferansta "Ailede Çözüm Becerileri" konusu ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:50 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de "Ailede Çözüm Becerileri" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de düzenlenen konferansta "Ailede Çözüm Becerileri" konusu ele alındı.

        İl Müftülüğünce Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut katıldı.

        Akbulut, buradaki konuşmasında, Allah'ın insanı aile felsefesiyle yarattığını, ailenin kadim bir kurum olduğunu dile getirdi.

        Aile kavramının kadının ve erkeğin birbirine muhtaçlığını ifade ettiğini vurgulayan Akbulut, "Bu muhtaçlık acziyetten değil ihtiyaçtandır, sorumlulukları farklı değerlendirmektendir. Karı kocaya eş deriz. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir elmanın yarısıdır." dedi.

        Akbulut, ailede huzurun büyük önem taşıdığına değinerek, şöyle devam etti:

        "Duymayı istemediğin şeyi söyleme, söyletme. Merhamet insan olabilmektir. Yumuşak üsluplu olmalıyız. Allah kadını da erkeği de farklı yaratmış ama birbirini tamamlamak için yarattı. Birbirimizin ayıbını, kusurunu örtmek için eş olmuşuz. Tatlı dili evimizde egemen kılsak aslında pek çok sorun kendiliğinden çözülecek. Evlilik ben yolculuğunun bize dönüşmesidir. Eğer biz bu yuvayı yapamıyorsak bir sorun var demektir. Sevgi, merhamet, iletişim, adalet ve sabır evlilikte mutlaka olması gereken şeylerdir."

        Programa, İl Müftüsü Mesut Harmancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Şişli'de bina yıkımında yangın!
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Ukrayna bir yıl daha savaşmayı sürdürebilir mi?
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        Otomobil motosiklete çarptı! Yaralanan baba ile kızı birbirine sarıldı!
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Artvin'de depoda çıkan yangın hasara neden oldu
        Artvin'de depoda çıkan yangın hasara neden oldu
        Artvin Valisi Turan Ergün köy ziyaretinde bulundu
        Artvin Valisi Turan Ergün köy ziyaretinde bulundu
        Artvin'de aranan 59 şüpheli yakalandı
        Artvin'de aranan 59 şüpheli yakalandı
        Karda güreş provası
        Karda güreş provası
        Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye 6 milyar TL katkı
        Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye 6 milyar TL katkı
        Artvin'de yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
        Artvin'de yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı