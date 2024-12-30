Artvin'de "Ailede Çözüm Becerileri" konferansı düzenlendi

Artvin'de düzenlenen konferansta "Ailede Çözüm Becerileri" konusu ele alındı.

İl Müftülüğünce Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut katıldı.

Akbulut, buradaki konuşmasında, Allah'ın insanı aile felsefesiyle yarattığını, ailenin kadim bir kurum olduğunu dile getirdi.

Aile kavramının kadının ve erkeğin birbirine muhtaçlığını ifade ettiğini vurgulayan Akbulut, "Bu muhtaçlık acziyetten değil ihtiyaçtandır, sorumlulukları farklı değerlendirmektendir. Karı kocaya eş deriz. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan bir elmanın yarısıdır." dedi.

"Duymayı istemediğin şeyi söyleme, söyletme. Merhamet insan olabilmektir. Yumuşak üsluplu olmalıyız. Allah kadını da erkeği de farklı yaratmış ama birbirini tamamlamak için yarattı. Birbirimizin ayıbını, kusurunu örtmek için eş olmuşuz. Tatlı dili evimizde egemen kılsak aslında pek çok sorun kendiliğinden çözülecek. Evlilik ben yolculuğunun bize dönüşmesidir. Eğer biz bu yuvayı yapamıyorsak bir sorun var demektir. Sevgi, merhamet, iletişim, adalet ve sabır evlilikte mutlaka olması gereken şeylerdir."