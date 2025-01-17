Arhavi Kaymakamı Çimşir'den gazilere ziyaret

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, ilçede yaşayan gazilere ziyarette bulundu.

Çimşir, beraberinde Arhavi Belediye Başkan Vekili Ahmet Hatinoğlu ile Kıbrıs Gazisi Halim Sayaroğlu ve gazi Bayram Ali Demir'i evlerinde ziyaret etti.

Gazilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Çimşir, "Gazilerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Onların kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizlere her zaman rehber olacaktır. Devlet olarak gazilerimizin yanındayız ve onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.